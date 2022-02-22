ما قصة اشتعال آلاف السيارات الفاخرة في المحيط الأطلسي؟
ما قصة اشتعال آلاف السيارات الفاخرة في المحيط الأطلسي؟
اشتعلت النيران في أكثر من أربعة آلاف سيارة فاخرة، من بينها بورش وبنتلي ولامبورغيني، كانت على متن سفينة متجهة من ألمانيا إلى أمريكا، وذلك بالقرب من جزر الأزور البرتغالية في المحيط الأطلسي. فرق الطوارئ البرتغالية تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصا.
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