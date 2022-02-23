هوشيار زيباري: تحالفنا من التيار الصدري قائم

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هوشيار زيباري: تحالفنا من التيار الصدري قائم

قبل 24 دقيقة

وجّه هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني ووزير الخارجية العراقي السابق اللوم إلى منافسيه الأكراد متهما إيّاهم بأنهم من حرك الدعاوى القضاية التي أدّت إلى استبعاده من سباق الرئاسة العراقية، فما هي الأدلة التي يسوقها في هذا الصدد؟ ولماذا يلوم زيباري منافسيه من الأكراد مادام الأمر يدخل في نطاق المنافسة السياسية؟ ومن يتحمل مسؤولية الانقسام الذي يشهده البيت الكردي حالياً؟ ولماذا فشلت محاولات التوصل إلى توافق بين الحزبين الكرديين الكبيرين؟ ولماذا يتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه أصبح طرفا في صراع عراقي داخلي؟

كما أكد هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني ووزير الخارجية العراقي السابق أنّ التحالف بين حزبه وكل من التيار الصدري وتحالف السيادة للقوى السنية لا يزال قائماً ووصفه بالمتين، فما هو موقفه من تحالف الإطار التنسيقي المنافس؟ وهل من تواصل بين حزبه وقيادات الإطار التنسيقي؟ ولماذا تعثرت العملية السياسية في العراق في الوقت الراهن؟