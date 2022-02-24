اكتشاف منشأة أثرية "فريدة من نوعها" في الأردن فيها أقدم مجسم معماري

قبل 19 دقيقة

أعلن الأردن اكتشاف منشأة أثرية "فريدة من نوعها بالعالم" مرتبطة بممارسة الطقوس الدينية في جبال الخشابية بالجفر جنوب الأردن، وتتكون المنشأة حسب الوزارة السياحة والآثار الاردنية أنها أقدم مجسم معماري في العالم وأقدم مخطط للمصائد الحجرية التي تعود إلى 7000 عام قبل الميلاد، كما تحتوي على حجرين منصوبين على أشكال بشرية قريبة من الحجم الطبيعي للإنسان.