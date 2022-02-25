هل ستتأثر الدول العربية بالهجوم الروسي على أوكرانيا؟

قبل 7 دقيقة

بينما تتجه أنظار العالم صوب أوكرانيا، تنذر الأزمة بعواقب اقتصادية وخيمة قد يصل صداها إلى العديد من البلدان العربية خاصة مع اعتماد الكثير منها على القمح الروسي والأوكراني .. ما المخاطر المحتملة وما هي خيارات الاستثمار فيها؟