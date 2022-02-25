هل ستتأثر الدول العربية بالهجوم الروسي على أوكرانيا؟
هل ستتأثر الدول العربية بالهجوم الروسي على أوكرانيا؟
بينما تتجه أنظار العالم صوب أوكرانيا، تنذر الأزمة بعواقب اقتصادية وخيمة قد يصل صداها إلى العديد من البلدان العربية خاصة مع اعتماد الكثير منها على القمح الروسي والأوكراني .. ما المخاطر المحتملة وما هي خيارات الاستثمار فيها؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.