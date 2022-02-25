روسيا وأوكرانيا: انتقادات لصحف عربية أساءت للأوكرانيات

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شهدت مواقع التواصل جدلا بعد منشور لصحيفة الوفد المصرية دعت فيه المصريين الى انتظار الشابات الأوكرانيات.. ومنشور آخر نشرته صحيفة الشرق اللبنانية قبل أيام استدعى رسالة تنديد وجهتها السفارة الأوكرانية في لبنان لصحيفة الشرق ورئيس تحريرها

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