موفق طريف: من واجبنا الحفاظ على حقوق الدروز في سوريا

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موفق طريف: من واجبنا الحفاظ على حقوق الدروز في سوريا

قبل 26 دقيقة

أكد الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل أن إثارته لقضيا الدروز السوريين خلال زيارته الأخيرة لموسكو جاء حصراً من منطلق واجبه الديني والاجتماعي، فلماذا اختار موسكو لإثارة قضايا وأوضاع الدروز في سوريا؟ وهل حصل على مباركة السلطات الإسرائيلية للقيام بهذه الزيارة؟ ولماذا لم يلجأ إلى دمشق لبحث مثل هذه القضايا؟ وهل حصل على تفويض من دروز سوريا للتحدث نيابة عنهم؟ وما هي وجاهة المبررات التي ساقها لتبرير توجهه هذا؟

وأوضح الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل أنّ مطالبته بترسيخ مكانة وموقع الدروز في الدستور السوري لا تعني تدخلا في الشأن الداخلي السوري، فهل يؤيد إقامة نظام قائم على المحاصصة الطائفية في سوريا؟ وهل يطمح إلى لعب دور سياسي بالنسبة لدروز بلاد الشام؟ وماذا عن أوضاع الطائفة الدرزية داخل إسرائيل؟