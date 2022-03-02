روسيا وأوكرانيا: الحرب السيبرانية.. هل تكون أكثر فتكا من الحرب التقليدية؟
روسيا وأوكرانيا: الحرب السيبرانية.. هل تكون أكثر فتكا من الحرب التقليدية؟
الحرب في أوكرانيا حتى الآن هي حرب عسكرية تقليدية كلاسيكية، ولكن هناك احتمال كبير في أن تشتعل حرب موازية أيضا هي الحرب السيبرانية أو الإلكترونية. ورغم هجمات محدودة وغير قاتلة بين الطرفين إلا أنها قد تصبح أكثر فتكا.
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