بي بي سي إكسترا: تدفق المواطنين على المخيمات في الكويت بعد تخفيف قيود كورونا

قبل 30 دقيقة

نشاطٌ غير مسبوق تشهده الكويت وإقبال كبير من الكويتيين على المخيمات الشتوية والربيعية لاسيما مع حلول الأعياد الوطنية. أما الوجهة فهي الصحراء التي يجد فيها الزائرون متنفسا لهم يروحون فيها عن أنفسهم ويجتمعون مع عائلاتهم وأصدقائهم. وهذا العام تحديدا يعول كثير من الكويتيين على التخييم لاستدراك متعة اللقاء مع الأحبة التي حرموا منها خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة .كورونا