الرئيس المصري يهاجم فيلم "الإرهاب والكباب"
الرئيس المصري يهاجم فيلم "الإرهاب والكباب"
هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيلم "الإرهاب والكباب" واتهمه بأنه وضع المواطن في خصومه مع الدولة، في كلمته خلال إطلاق فعالية تنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن المواطن حين حول الدولة لخصم "هدها" وذلك خلال تعليقه على الوضع في الشارع المصري خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
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