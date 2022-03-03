بي بي سي إكسترا: هل الاعتناء بالسيرة الذاتية يضمن الحصول على وظيفة؟

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بي بي سي إكسترا: هل الاعتناء بالسيرة الذاتية يضمن الحصول على وظيفة؟

قبل 41 دقيقة

سيرة ذاتية من بين كل ثلاث، تتضمن خمسة أخطاء إملائية على الأقل. هذا ليس تجنيا على المتقدمين للوظائف، بل هو نتيجة دراسة أجراها موقع للتوظيف راجع فيها مائة وخمسين ألف سيرة ذاتية.

أكثر من خمسة آلاف سيرة ذاتية احتوت على أكثر من عشرين خطأ. والكلمتان اللتان أخطأ بكتابتهما أكبر عدد من الناس هما Organisation وBehaviour

Andrew Hunter الشريك المؤسس لموقع التوظيف الذي قام بالدراسة، نصح الذين يتقدمون بطلب توظيف أن ينتبهوا إلى الأخطاء لأن هذا قد يؤثر على احتمال حصولهم على الوظيفة.

من الأخطاء الأخرى التي رصدتها الدراسة أيضا، عدم ملأ كل المعلومات المطلوبة كأن ينسى المتقدم للوظيفة ذكر ما الذي كان يقوم به خلال سنوات معينة، أو أن يكتب عنوان بريد الكتروني خاطىء، أو أن تكون السيرة الذاتية إما طويلة جدا أو قصيرة جدا.