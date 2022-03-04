هل تغيرت نظرة المجتمع للمرض النفسي؟
في هذه الحلقة من بودكاست "أبعاد الصورة" تروي لنا الممثلة المصرية الشابة فرح الزاهد تجربتها مع اضطراب الوسواس القهري ومشاركتها في حملة "احكم عليا" للتوعية بالمرض النفسي، ونتحدث إلى ميشلين أبو حلقة إحدى مؤسسي الحملة، ويحكي لنا عبد الكريم تجربته مع اضطراب ثنائي القطب، كما تحدثنا الدكتورة شذى أبو حمدة استشارية الطب النفسي وعلاج الإدمان.
"أبعاد الصورة"بودكاست من إعداد وتقديم إيناس عبدالوهاب يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.
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