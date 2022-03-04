"أنا لا أعض!"..الرئيس الأوكراني يطالب بوتين بالجلوس معه ويرفض"طاولة الـ 30 مترا"

قبل 34 دقيقة

وجه الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار قائلا "نحن جيران ويجب أن نتحاور." يلأتي هذا في وقت توصل فيه الطرفان لاتفاق حول الممرات الآمنة.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.