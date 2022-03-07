اتهامات لروسيا بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا تحسبا لحرب العصابات
اتهامات لروسيا بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا تحسبا لحرب العصابات
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تجند مرتزقة سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن، للقتال في أوكرانيا. بالمقابل قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن 20 ألف أجنبي أعربوا عن رغبتهم بالقتال إلى جانب الجيش كييف ضد الغزو الروسي.
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