بي بي سي إكسترا: هل الموظفات أكثر إخلاصا في العمل من الموظفين؟

قبل 33 دقيقة

وجدت دراسة أن أكثر من نصف الطواقم الطبية التي تعمل في خدمة الصحة الوطنية البريطانية قبل وبعد وباء كورونا يعانون من الإنهاك الشديد أو الـ burnout وتوحي هذه الكلمة بأن طاقة الشخص استُنزفت بسبب الضغط في العمل ولكن الملفت أن دراسة أخرى لمدرسة هارفارد للأعمال وجدت أن النساء هن أكثر عرضة لهذا الاستنزاف من الرجال لأنهن لا يطلبن المساعدة ولا يطلبن تسهيلات مثل تمديد مدة تسليم مشروع ما.