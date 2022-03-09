صحيفة أمريكية: وليا عهد السعودية والإمارات رفضا مكالمة بايدن

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، أن البيت الأبيض حاول من دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء سعوديين وإماراتيين، حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.