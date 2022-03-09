التلغراف: الذهب السوداني يساعد روسيا في مواجهة العقوبات

قبل 38 دقيقة

نفت مصادر حكومية سودانية صحة تقرير نشرته صحيفة "الديلي التلغراف" بشأن تهريب كميات كبيرة من الذهب من السودان إلى روسيا. وكانت الصحيفة البريطانية إن الكرملين حضّر للعقوبات الدولية بأطنان من الذهب تم تهريبها من السودان.