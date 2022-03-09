قصار القامة: الحياة تحت ١٤٠ سنتيمتراً

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قصار القامة: الحياة تحت ١٤٠ سنتيمتراً

قبل دقيقة واحدة

صعود الدرج، ترتيب الأواني في الخزائن، شراء ملابس مناسبة، كلها مهمات يومية تبدو سهلة لمعظم الناس. لكنها بالنسبة لقصار القامة أو الأقزام – راشدين لا يتجاوز طولهم الـ١٤٠ سنتيمتراً – صعبة. كيف يعيشون حياتهم اليومية في منطقتنا؟

هناك العديد من التحديات التي يواجهونها، مثل الحق في العمل والحصول على رعاية طبية مناسبة والمزيد.

رغم ذلك، ضيوف بي بي سي إكسترا هذا الأسبوع من قصار القامة يسلطون الضوء على قصص نجاحهم والوسائل التي تغلبوا بها على بعض هذه التحديات.

في تونس، تحدثنا البطلة البارالمبية في ألعاب القوى ريما العبدلي عن مشوارها في احتراف الرياضة وزواجها بشريك من قصار القامة أيضاً.

"عمو سكر" من قطاع غزة أصبح مشهوراً ومحبوباً في مجتمعه بسبب عروضه الكوميدية.

في مصر، نعرفكم على أول منتخب كرة القدم لقصار القامة.

من العراق، ينضم إلينا نائب رئيس "جمعية قصير" ليحدثنا عن وضع قصار القامة ومطالبهم.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.