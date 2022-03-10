خالد المشري: لم نقطع حبل الرجاء للتوافق مع مجلس النواب
قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنّه التقى بشكل غير رسمي بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قبل شهرين في المغرب حيث توصلا إلى تفاهمات مبدئية واضحة حسب تعبيره. وأوضح المشري أنّ اتفاقه مع عقيلة صالح نص على اللجوء إلى استفتاء إذا لم تتفق اللجنة المقترحة على تعديل دستوري "وهو ما لم يحدث" على حد قوله. وانتقد المشري تقديم تعديل الحكومة وترك المسار الاخر المتعلق بالانتخابات مفتوحا دون سقف زمني، بيد أنّ المشري ما زال يأمل في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وفق ما جاء على لسانه ، كما شدد المشري أيضاً على ضرورة أن لا تتجاوز الحكومة المدة المحددة لها وهي اقل من سنة.
فما هي آلية اتخاذ القرارت في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ؟ وما الذي يثير تحفظات المشري بشأن تشكيلة حكومة باشاغا الجديدة؟ وماهي رؤية التشكيلات المسلحة في ليبيا للحل في البلاد؟ ولماذا يصرّ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تحقيق التوازن في التشكيلة الحكومية؟ وما الذي يدفع الأطراف الخارجية لإيجاد موطئ قدم لها في بلاده؟ وماذا عن القوات التركية وأسباب تواجدها في ليبيا؟
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