خالد المشري: لم نقطع حبل الرجاء للتوافق مع مجلس النواب

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قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنّه التقى بشكل غير رسمي بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قبل شهرين في المغرب حيث توصلا إلى تفاهمات مبدئية واضحة حسب تعبيره. وأوضح المشري أنّ اتفاقه مع عقيلة صالح نص على اللجوء إلى استفتاء إذا لم تتفق اللجنة المقترحة على تعديل دستوري "وهو ما لم يحدث" على حد قوله. وانتقد المشري تقديم تعديل الحكومة وترك المسار الاخر المتعلق بالانتخابات مفتوحا دون سقف زمني، بيد أنّ المشري ما زال يأمل في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وفق ما جاء على لسانه ، كما شدد المشري أيضاً على ضرورة أن لا تتجاوز الحكومة المدة المحددة لها وهي اقل من سنة.