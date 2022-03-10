بي بي سي إكسترا: كيف ترون "القطيعة المعلوماتية بين الخصوم" في حرب أوكرانيا؟
بي بي سي إكسترا: كيف ترون "القطيعة المعلوماتية بين الخصوم" في حرب أوكرانيا؟
مازال الغزو الروسي لأوكرانيا يحتل صدارة الأخبار في العالم حيث يجري وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا محادثات في تركيا اليوم الخميس، مع دخول الحرب على أوكرانيا أسبوعها الثالث.
ومع تصاعد الأحداث وتسارعها، تواجه وسائل الإعلام تحديات في تغطية حرب أوكرانيا. إذ سحبت العديد من وسائل الإعلام الغربية طواقمها من روسيا خشية عليها من تبعات قرار البرلمان الروسي بحبس من ينشر أخبارا كاذبة على حد تعبيره وكذلك منعت دول الاتحاد الأوروبي بث محطتين إعلاميتين روسيتين من أراضيها.
فما علاقة الإعلام بالحرب؟ وكيف يتواصل الناس داخل روسيا مع العالم الخارجي خاصة مع حجب مواقع للتواصل الاجتماعي؟ وكيف يمكن للتضييق الإعلامي أن يؤثر على مجرى الحرب؟ سوسن صبوح تجيب على هذه الأسئلة وغيرها في التقرير التالي.