فيلم "صالون هدى" يفجر غضباً واسعاً بسبب مشاهد جريئة
فيلم "صالون هدى" يفجر غضباً واسعاً بسبب مشاهد جريئة
الفيلم الفلسطيني "صالون هدى" يُناقش قصص إسقاط المخابرات الإسرائيلية للفتيات الفلسطينيات من خلال سيدة تعمل في صالون تجميل تصوّرهم بأوضاع مخلة، ثم تحاول ابتزازهم وإجبارهم على القيام بما هو ضد مبادئهم، وأثارت المشاهد الحميمية في الفيلم، غضب الفلسطينيين، واصفين إياه بـ المنافي لتعاليم الدين الإسلامي، وتقاليد الشعب الفلسطيني المحافظ..
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