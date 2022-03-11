"عصبة" إلهام شاهين في مسلسل "بطلوع الروح" تثير انتقادات حول "الإساءة للإسلام"

قبل 25 دقيقة

ردت المخرجة المصرية كاملة أبو زكري على الانتقادات التي طالت مسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه في شهر رمضان. وكان مغردون قد هاجموا المسلسل عقب نشر ملصقات إعلانية لأبطاله واتهموه بتشويه صورة الإسلام والمسلمين .

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