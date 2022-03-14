بي بي سي إكسترا: كيف تتعاملون مع الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز؟

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بي بي سي إكسترا: كيف تتعاملون مع الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز؟

قبل 19 دقيقة

يعم استياء كبير في بريطانيا بسبب قرار شركات الطاقة رفع الأسعار.

ولفهم حجم المسألة، عليك ان تعرف أن أربعة أخماس المنازل البريطانية تستخدم الغاز للتدفئة، ويتم إنتاج نصف الكهرباء تقريبا عن طريق حرق الغاز.

وأنفقت الأسر البريطانية ستة وثلاثين مليار جنيه إسترليني على استهلاك الغاز في العام المالي السابق، وفقًا لمؤسسة Aurora Energy Research التي تتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى أربعة وسبعين مليار جنيه إسترليني في العام المالي المقبل.

وبعبارة أخرى فإن الأسرة البريطانية المتوسطة ستدفع أكثر من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول. وهذه الزيادات المتأرجحة غير مسبوقة، يقول المراقبون.

الدول العربية ليست استثناء من ارتفاع اسعار الطاقة الذي تواجهه معظم دول العالم. إذ يعاني الكثيرون من ارتفاع كلفة استهلاك الكهرباء والغاز في منازلهم.