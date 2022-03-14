شخصية تظهر على شاشة تتفاعل مع المستخدم بطريقة تلقائية
شخصية تظهر على شاشة تتفاعل مع المستخدم بطريقة تلقائية
من جامعة TUM في مدينة ميونخ، نتعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة تفاعلية بين العملاء وموظفين في مكاتب البريد أو محلات بيع التجزئة ليستطيع المستخدم توجيه الاسئلة لشخصية تظهر على شاشة ولكنها تتفاعل مع المستخدم بطريقة تلقائية تراه بصرياً وتعطي النصائح المتعلقة بالموقع الجغرافي الخاص.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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