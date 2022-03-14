روبوت يستخدم تقنيات برمجية ومعدات بسيطة للوصول لعملاء المطاعم
روبوت يستخدم تقنيات برمجية ومعدات بسيطة للوصول لعملاء المطاعم
من الرباط، نتعرف على روبوت يستخدم تقنيات برمجية ومعدات بسيطة قادرة على ارشاد الإنسان الآلي للوصول للعميل مدعومة بأجهزة استشعار لتلافي الاصطدام وللتوقف عند الموضع المناسب للعميل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
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