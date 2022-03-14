روبوت يستخدم تقنيات برمجية ومعدات بسيطة للوصول لعملاء المطاعم

قبل 25 دقيقة

من الرباط، نتعرف على روبوت يستخدم تقنيات برمجية ومعدات بسيطة قادرة على ارشاد الإنسان الآلي للوصول للعميل مدعومة بأجهزة استشعار لتلافي الاصطدام وللتوقف عند الموضع المناسب للعميل.