لماذا تعثرت مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي؟

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يسود الغموض مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول وسط أنباء عن تعثر المفاوضات بين الطرفين حول تجديد عقده. ففي الوقت الذي يرغب فيه صلاح بزيادة راتبه بشكل ملحوظ، يبدو أن النادي لا يرغب في كسر "هيكلة الرواتب" بين لاعبيه.