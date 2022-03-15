تهديدات واشتباكات بين نائبين عراقيين بسبب مشروع خدمي

قبل 35 دقيقة

مشاجرة وادعاء تهديد بين النائبين العراقيين، عائشة المساري نائبة عن تحالف السيادة السني ، وعلي الساعدي نائب عن التيار الصدري، حول الاستحواذ على جهود الآخر في إحضار أمين أمانة بغداد واللجنة الخدمية إلى حيي الثعالبة وبوب الشام شمالي بغداد للتحضير لمشروع خدمي.