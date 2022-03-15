عائلة أرجنتينية تتجول حول العالم بسيارة لمدة 22 عاما
عائلة أرجنتينية تتجول حول العالم بسيارة لمدة 22 عاما
قام هيرمان زاب وزوجته كانديلاريا برحلة حول العالم بسيارة قديمة استغرقت 22 عاما، وذلك لتحقيق حلمهما في السفر. انطلقا من العاصمة بوينس آيرس في أرجنتين وزارا 102 دولة، وخلال الرحلة أنجبا أربعة أطفال أيضا. أكثر ما أعجب العائلة خلال رحلتهم هو لطف الناس معهم.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.