مراهقتي: هبة ورحلة البحث عن الحب
مراهقتي: هبة ورحلة البحث عن الحب
في الحلقة التاسعة من بودكاست مراهقتي، تعرفكم كريمة كواح على قصة "هبة" من مصر مع المراهقة ورحلة بحثها عن الحب. تقول هبة إنها افتقدتالحب داخل عائلتها وفي محيطها عندما كانت في أشد الحاجة إليه بعد تعرضها للتنمر. فهل وجدت هبة الحب الذي كانت تبتغيه؟ وهل عوضها عن حب الأهل؟ لمعرفة تفاصيل القصة، استمعوا إلى الحلقة.
مراهقتي بودكاست من تقديم كريمة كواح وإعداد ميس باقي.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي.
كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقة على منصات البودكاست التالية:
وتذاع الحلقات عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم السبت الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش.