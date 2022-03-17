مراهقتي: هبة ورحلة البحث عن الحب

قبل ساعة واحدة

في الحلقة التاسعة من بودكاست مراهقتي، تعرفكم كريمة كواح على قصة "هبة" من مصر مع المراهقة ورحلة بحثها عن الحب. تقول هبة إنها افتقدتالحب داخل عائلتها وفي محيطها عندما كانت في أشد الحاجة إليه بعد تعرضها للتنمر. فهل وجدت هبة الحب الذي كانت تبتغيه؟ وهل عوضها عن حب الأهل؟ لمعرفة تفاصيل القصة، استمعوا إلى الحلقة.