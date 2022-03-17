بي بي سي إكسترا: هل المواجهة هي أفضل أسلوب لحل المشاكل؟
بي بي سي إكسترا: هل المواجهة هي أفضل أسلوب لحل المشاكل؟
تعتبر بعض الصحف البريطانية أن حرب أوكرانيا أنقذت رئيس الوزارء البريطاني بوريس جونسون وضمنت له البقاء ولو مؤقتا في منصبه بعد الأزمة الكبيرة التي واجهها على خفلية الاحتفال بعيد الميلاد أثناء فترة الإغلاق العام بسبب كورونا. جونسون حينها اعتذر من الشعب البريطاني لكنه ظل رافضا الاستقالة.
لا شك أنَّ العالم مكان مليء بالتحديات، والناس في خوضهم معارك الحياة إما يختارون المواجهة والتصدي أو الهرب والاستعانة بما يمنحه الوقت من إمكانية تلاشي المشكلات.
إذن، كيف يمكننا التعامل مع المشكلات؟ وما هي العوامل التي يجب أن نأخذها في الحسبان عند الشروع في وضع خطة، إن كانت لدينا واحدة أساساً، لمواجهة الموقف؟ وهل التجاهل والهروب، والاعتذار والاعتراف بالخطأ من الاستراتيجيات المقبولة؟ ياسمين أبو خضرا تحاول الإجابة في التقرير التالي.