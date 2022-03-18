أبعاد الصورة: ما علاقة بونابرت وهتلر بغزو اوكرانيا؟

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أبعاد الصورة: ما علاقة بونابرت وهتلر بغزو اوكرانيا؟

قبل 11 دقيقة

"إزاحة النازيين الجدد وضمان حيادية أوكرانيا وحماية الناطقين باللغة الروسية" مبررات ساقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيذانا بإعلان حربه على أوكرانيا وكررها بعد أسابيع دفاعا عن استمرارها..

في حلقة جديدة من #بودكاست أبعاد الصورة نبحث في جذور خطاب بوتين باعتبارات التاريخ والجغرافيا، ومن وجهتي نظر الطرفين.

"أبعاد الصورة"بودكاست من إعداد وتقديم إيناس عبدالوهاب يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

للاستماع إلى جميع حلقات "أبعاد الصورة" اضغط/ي على اللينك المناسب لك واشترك/ي في البودكاست:

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