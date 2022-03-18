مختبرات الأبحاث البيولوجية الجبهة الأحدث في حرب المعلومات الأوكرانية

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مختبرات الأبحاث البيولوجية الجبهة الأحدث في حرب المعلومات الأوكرانية

قبل ساعة واحدة

وزارة الخارجية الروسية قالت إن الولايات المتحدة تمول أبحاث لتطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وإن روسيا عثرت على وثائق تفيد بان أوكرانيا حاولت إخفاء أدلة على أنشطة محظورة. مؤيدو نظريات المؤامرة واليمين الأمريكي يدعم هذه الإتهامات ويتداولها على وسائل التواصل الإجتماعي.

بالبحث والتقصي في هذه الحلقة من خرافات؟ نفند المزاعم الروسية ونطرح عليكم ما قدمته الأطراف المعنية من دلائل. الحلقة إعداد وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست نصف شهري يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش