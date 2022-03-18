"خرافات" بودكاست يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"خرافات" بودكاست يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة

قبل 28 دقيقة

بودكاست يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة المنتشرة حولنا سواء المزاعم ‏المرتبطة بالأخبار اليومية أو المتوارثة لدى بعض الثقافات. تحاول بي بي سي عربي من خلال هذا البودكاست تقديم ‏الحقيقة للمستمع بالأدلة العلمية ومقابلات المتخصصين. "خرافات" من إعداد وتقديم شيرين شريف.‏

يمكنكم الاستماع إلى البودكاست في أي وقت على منصات البودكاست أو على صفحتنا على فيسبوك هنا لندن وموقع بي ‏بي سي الإلكتروني. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت ‏غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:‏

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش

خرافات" بودكاست يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

للإستماع الى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloudأضغط هنا

كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي مرتين شهريا يوم الجمعة الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش