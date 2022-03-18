جيليان موسيلي: فهم التاريخ مهم لفهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
حمّلت جيليان موسيلي الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية العنصر التاريخي الجانب الأكبر من مسؤولية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة ما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية الغربية. وترى الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية أنّ الدين يأتي في مرتبة تالية مستشهدة على ذلك بأنّ المسلمين والمسيحيين واليهود كانوا يعيشون في وئام عندما دخلت بريطانيا القدس في عام 1917. وتقول جيليان موسيلي إنّ الدافع وراء انتاجها الفيلم الوثائقي Tinderbox الذي تناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إنّها أردات أن تقول شئياً وإنّ الموقف يساء فهمه خاصة فيما يتعلق بالجوانب التاريخية وهو ما "يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة" على حد تعبيرها
فكيف تنظر جيليان موسيلي للدور البريطاني في الصراع الإسرائيلي الفلسطنيني ؟ وماذا عن دور الدول الأعضاء في عصبة الأمم المتحدة في الفترة الاستعمارية؟ ولماذا لم تقم جيليان موسيلي بزيارة إلى غزة إبّان تصويرها فيلمها الوثائقي Tinderbox؟ ولماذا تبدو أصوات اليهود الليبراليين أكثر خفوتاً من الأصوات اليمينية؟ وكيف تنظر الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية إلى الأجيال الحالية وتوجهاتها وموقفها من الصراع؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي