جيليان موسيلي: فهم التاريخ مهم لفهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قبل ساعة واحدة

حمّلت جيليان موسيلي الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية العنصر التاريخي الجانب الأكبر من مسؤولية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة ما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية الغربية. وترى الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية أنّ الدين يأتي في مرتبة تالية مستشهدة على ذلك بأنّ المسلمين والمسيحيين واليهود كانوا يعيشون في وئام عندما دخلت بريطانيا القدس في عام 1917. وتقول جيليان موسيلي إنّ الدافع وراء انتاجها الفيلم الوثائقي Tinderbox الذي تناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إنّها أردات أن تقول شئياً وإنّ الموقف يساء فهمه خاصة فيما يتعلق بالجوانب التاريخية وهو ما "يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة" على حد تعبيرها