زواج القاصرات: معاناة وظلم اجتماعي وحرمان من حقوق الطفل
لماذا يستمر تزويج القاصرات منطقة الشرق وشمال إفريقيا؟ ولماذا لا تفعّل حقوق الطفل المقرة في قبل منظمات الأمم المتحدة وحقوق للإنسان للحد من الظاهرة؟
تعرف منظمة اليونيسف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم - من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا - لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار. وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030.
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