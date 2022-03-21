بي بي سي إكسترا: ما الصفات التي تكتسبونها من أمهاتكم؟
بي بي سي إكسترا: ما الصفات التي تكتسبونها من أمهاتكم؟
تحتفل بعض الدول العربية بعيد الأم اليوم الواحد والعشرين من مارس آذار، بينما تحتفل دول أخرى بأمهاتها بأيام مختلفة، فبريطانيا مثلا تحتفل بعيد الأم في آخر أحد قبل عيد الفصح ويصادف هذا العام يوم الأحد السابع والعشرين من مارس، أما الولايات المتحدة وألمانيا فتحتفلان بعيد الأم في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.
ولكن هل دائما العلاقة مع الأمهات تسير على مايرام، أم أنها أحيانا يشوبها بعض الكدر وتتعقد وتتأزم كما حال بقية العلاقات البشرية؟ مراسل إكسترا في الاردن محمد عدنان استكشف جوانب هذا الموضوع وعاد إلينا بالتقرير التالي.