بي بي سي إكسترا: ما الصفات التي تكتسبونها من أمهاتكم؟

قبل 15 دقيقة

تحتفل بعض الدول العربية بعيد الأم اليوم الواحد والعشرين من مارس آذار، بينما تحتفل دول أخرى بأمهاتها بأيام مختلفة، فبريطانيا مثلا تحتفل بعيد الأم في آخر أحد قبل عيد الفصح ويصادف هذا العام يوم الأحد السابع والعشرين من مارس، أما الولايات المتحدة وألمانيا فتحتفلان بعيد الأم في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.