بعد تأييده الكامل للثورات العربية..الداعية طارق السويدان يتراجع عن موقفه ويصفها بالخراب

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بعد تأييده الكامل للثورات العربية..الداعية طارق السويدان يتراجع عن موقفه ويصفها بالخراب

قبل 17 دقيقة

قال الداعية الإسلامي الكويتي طارق السويدان، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، إنه ليس مع ثورات الربيع العربي. واعتبر كثيرون كلامه ذلك انقلابا على موقفه المعروف بتأييده الكامل لتلك الثورات.

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