الرقص الشرقي محبوب والنظرة له دونية كيف؟

قبل 17 دقيقة

رغم انتشار الرقص الشرقي في مصر منذ آلاف السنين وأصبح عادة تُمارس تقريبا في معظم المناسبات الاجتماعية الاحتفالية، وأحيانا يمارسه بعض الرجال حتى، إلا أن فئة واسعة من المجتمع المصري مازالت تنظر لمن اختارت مهنة الرقص الشرقي بنظرة سلبية وأحيانا دونية. الأمر الذي دفع راقصة مصرية متخصصة في رقص البالية أساسا، إيمي سلطان، والتي تحولت إلى امتهان الرقص الشرقي للعمل على إدراجه ضمن تصنيفات التراث الشعبي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو». وتأمل إيمي أن تنجح الخطوة التي من شأنها أن تغير من النظرة السلبية التي ارتبطت به مؤخرا.