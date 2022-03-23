بكاء "أسطورة الرياض" بحرقة أمام جمهوره بسبب التنمر

قبل 10 دقيقة

الشاب السعودي عبد الرحمن الشهراني المشهور باسم "أسطورة الرياض" يعاني من تعرضه للتنمر من قبل المتابعين ما دفعه للبكاء أمام جمهوره على الهواء مباشرةَ.

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