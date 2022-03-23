بكاء "أسطورة الرياض" بحرقة أمام جمهوره بسبب التنمر
بكاء "أسطورة الرياض" بحرقة أمام جمهوره بسبب التنمر
الشاب السعودي عبد الرحمن الشهراني المشهور باسم "أسطورة الرياض" يعاني من تعرضه للتنمر من قبل المتابعين ما دفعه للبكاء أمام جمهوره على الهواء مباشرةَ.
وسائل إعلام صينية تنشر مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة الصينية من طراز بوينغ 737-800 وسط منطقة غابات كثيفة.
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