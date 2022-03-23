جيليان موسيلي: مدينة الخليل تمثل عالماً مصغراً لكل المشاكل
وصفت جيليان موسيلي الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية مدينة الخليل بكونها تمثل عالماً مصغراً للمشاكل في إسرائيل. وترى الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية ومن بينها Tinderbox الذي تناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنّ الهوة بين المجتمعين اليهودي والفلسطيني في تلك المنطقة تزداد اتساعا. وأشارت الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية إلى الإجراءات الأمنية التي يخضع لها الفلسطينيون عبر نقاط التفتيش بجانب أنّهم لا يُعاملون بشكل جيد من بعض من وصفتهم بالمستوطنين المتشددين حسب قولها
كيف تقيم جيليان موسيلي موقف الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من فيلمها الوثائقي Tinderbox؟ ولماذا اختارت تلك التسمية على وجه التحديد؟ وما الذي يجعل حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمراً صعبا؟وما مدى أهمية حملة حياة السود مهمةblack lives matter بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ وماذا عن دور الحقبة الاستعمارية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ وما مدى معرفة المواطن البريطاني بتلك الفترة ودور بلاده فيها؟
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