جيليان موسيلي: مدينة الخليل تمثل عالماً مصغراً لكل المشاكل

قبل 11 دقيقة

وصفت جيليان موسيلي الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية مدينة الخليل بكونها تمثل عالماً مصغراً للمشاكل في إسرائيل. وترى الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية ومن بينها Tinderbox الذي تناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنّ الهوة بين المجتمعين اليهودي والفلسطيني في تلك المنطقة تزداد اتساعا. وأشارت الكاتبة ومنتجة الأفلام الوثائقية إلى الإجراءات الأمنية التي يخضع لها الفلسطينيون عبر نقاط التفتيش بجانب أنّهم لا يُعاملون بشكل جيد من بعض من وصفتهم بالمستوطنين المتشددين حسب قولها