هل الجرم السماوي هذا قزم أبيض؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هل الجرم السماوي هذا قزم أبيض؟

قبل 19 دقيقة

يبعد الجرم المكتشف 4 الاف سنة ضوئية.

اكتشف الجرم السماوي في العام 2018 والذي أطلق في حينها موجات كهرومغناطيسية لمدة دقيقة مرة كل 18 دقيقة قبل أن يتوقف عن اصدار تلك الأشعة.

النظريات حول طبيعة هذا الجرم كثيرة، أبرزها أنه نجم منهار فيما يطلق عليه اسم القزم الأبيض.

من برث في استراليا، نتعرف أكثر عن هذا الموضوع.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا