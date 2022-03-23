التقنيات المستخدمة للحفاظ على بعض سمات الخلايا البشرية لجثث الموتى
التقنيات المستخدمة للحفاظ على بعض سمات الخلايا البشرية لجثث الموتى
نستعرض التقينات التي يستخدمها البعض لتجميد جثث الموتى في درجات حرارة منخفضة جداً وبطريقة مقتدمة للحفاظ على بعض سمات الخلايا البشرية لفترة طويلة في المستقبل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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