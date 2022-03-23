التقنيات المستخدمة للحفاظ على بعض سمات الخلايا البشرية لجثث الموتى

قبل 19 دقيقة

نستعرض التقينات التي يستخدمها البعض لتجميد جثث الموتى في درجات حرارة منخفضة جداً وبطريقة مقتدمة للحفاظ على بعض سمات الخلايا البشرية لفترة طويلة في المستقبل.