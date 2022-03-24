السعودية تتأهل لمونديال قطر..ومصر والجزائر والمغرب وتونس يخوضون مواجهات حاسمة

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تأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر لتصبح ثاني دولة عربية تصعد إلى تلك المرحلة من البطولة. ويترقب الجميع المواجهات الحاسمة في الأيام القادمة لمنتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس.

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