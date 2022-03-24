السيسي: "أسأل عن أسعار الأطعمة على مائدتي"..ويدعو المواطنين للاقتصاد في الشراء بسبب الغلاء

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السيسي: "أسأل عن أسعار الأطعمة على مائدتي"..ويدعو المواطنين للاقتصاد في الشراء بسبب الغلاء

قبل 13 دقيقة

أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلا على مواقع التواصل بعدما قال إنه يسأل عن أسعار الأطعمة أثناء تناولها في منزله ودعا المصريين للاقتصاد في الشراء.

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