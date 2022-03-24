زواج مؤثرة سعودية من يمني يثير سجالا حول الزواج من غير السعوديين

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زواج مؤثرة سعودية من يمني يثير سجالا حول الزواج من غير السعوديين

قبل 24 دقيقة

انتشر هاشتاغ خلود الثمالي تسيء للسعوديين بعد ردها على أحد متابعيها بسبب زواجها من شاب يمني مقيم في السعودية. وأكدت أن من يحملون الإقامة المميزة سوف يوظفون العاطلين السعوديين. وطالبها السعوديون بالاعتذار ومحاسبتها على تصريحاتها التي أغضبت كثيرين.

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