الموسيقى العربية بين الأصالة والتحديث

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الموسيقى العربية بين الأصالة والتحديث

قبل 55 دقيقة

ما هو واقع التأليف الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وما هي التحديات التي تواجه المؤلفين الموسيقيين العرب؟ حلقة بي بي سي إكسترا تحتفي بيوم الموسيقى العربية والذي يصادف يوم 28 مارس آذار من كل عام منذ بدء انطلاقته عام 1932.

نستضيف في الحلقة الباحث والمؤلف الموسيقي اللبناني الدكتور هياف ياسين مع فرقة التراث الموسيقي العربي للحديث عن موشح "أخفى الهوى" العمل الفائز بالمسابقة الدولية في التأليف الموسيقي العربي 2019. كما نناقش حضور المرأة في التأليف الموسيقي مع المؤلفة والملحنة الموسيقية ليندا حجازي من الأردن. ومن الجزائر يستعرض مؤلف الموسيقى الترويجية عبد الرؤوف جفال تجربته في تأليف الموسيقى لأفلام عالمية.

هل سبق لكم الاستماع لأقدم تدوينة موسيقية في العالم؟ يمكنكم في خلال الحلقة مشاهدتها والاستماع إلى أنشودة "نيكال" بالكلمات واللحن بإداء المؤلف الموسيقي السوري إياد الريماوي.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.