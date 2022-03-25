محكمة بريطانية تمنح الأميرة هيا طليقة حاكم دبي حضانة حصرية لطفليهما
محكمة بريطانية تمنح الأميرة هيا طليقة حاكم دبي حضانة حصرية لطفليهما
حصلت الأميرة هيا بنت الحسين، طليقة الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، على حكم من القضاء البريطاني، حيث تقيم حاليا هناك، بمنحها حق حضانة طفليهما. ويشمل قرار المحكمة بمنح الأميرة المسؤولية الحصرية، عن تعليم الطفلين، ورعايتهما الصحية، وذلك بعدما وجدت المحكمة أنها تعرضت لمضايقات من طليقها.
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