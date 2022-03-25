مكسيم صبح: أوكرانيا تتوقع المزيد من الناتو

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مكسيم صبح: أوكرانيا تتوقع المزيد من الناتو

قبل 25 دقيقة

وصف الدكتور مكسيم صبح سفير أوكرانيا لدى الجزائر بعض المطالب التي تقدمت بها روسيا في المفاوضات الجارية بين الطرفين بكونها تعجيزية. وتشمل المطالب الروسية التي يراها الدكتور صبح خطوطاً حمراء أن تتخلى أوكرانيا عن جزيرة القرم التي تقع حاليا تحت السيطرة الروسية، والمطالبة أيضا باستقلال دونباس عن أوكرانيا.

وأضاف الدكتور صبح أنّ أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي تدافع عن أرضها وشعبها بل وتدافع عن أوروبا بأكملها "وعلى قادة الناتو أن يدركوا ذلك وأعتقد أنّهم يفهمون جيداً أنّ هذه الجبهة لن تكون الأخيرة لبوتين لأنّه يطمع ويطمح في المزيد من الأراضي" حسب تعبيره

فماذا تتوقع أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي؟ وما هي أسباب ثقة سفير أوكرانيا لدى الجزائر في قدرة جيش بلاده على كسر شوكة الجيش الروسي؟ ولماذا لا يصدق الدكتور صبح ما تردد عن عنصرية مورست من قبل جنود أوكرانيين ومواطنين عاديين ضد الأجانب الفارين من الحرب في بلاده؟ وكيف تُعامل أوكرانيا الأسرى الروسيين لديها؟ ومذا عن أعدادهم؟