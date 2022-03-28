بلماضي يهدي قميصه لمشجع كاميروني بشرط عدم استخدامه للسحر

قبل 17 دقيقة

أهدى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي قميصه لمشجع كاميروني بعد أن أكد له الأخير أنه لن يستخدم القميص "للسحر". كما أثارت صور التدافع وحالات الإغماء أثناء بيع تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون استياء كبيرا على مواقع التواصل.