صفعة وجائزة تسجلان الممثل الأمريكي ويل سميث في تاريخ الأوسكار

قبل 7 دقيقة

صفع الممثل الأمريكي ويل سميث الممثل الكوميدي كريس روك بسبب مزحة عن شعر زوجة سميث الحليق في حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل أن يفوز سميث بأول جائزة أوسكار في تاريخه كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".