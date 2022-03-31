بي بي سي إكسترا: ماهي المشاكل التي يواجهها أطفال التوحد في المدارس؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بي بي سي إكسترا: ماهي المشاكل التي يواجهها أطفال التوحد في المدارس؟

قبل 29 دقيقة

طفل واحد من بين كل مئة طفل مصاب باضطراب التوحد وهذا يعني بالنسبة لكثير من عائلاتهم مشكلات لاعد لها، عليهم مواجهتها وأطفالهم خاصة في المدرسة.

وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد الذي يوافق هذا العام يوم السبت الثاني من إبريل نيسان، قررت منظمة الصحة العالمية توفير نسخة خاصة من برنامجها لتدريب من يقدمون الرعاية لأطفال من ذوي الإعاقات مثل التوحد عبر الإنترنت.

وجود مثل هذه البرامج ضرورية خاصة أن الأطفال بالتوحد يعانون كثيرا في المدارس حيث يفتقد الأساتذة والمدراء الوعي الكافي بطبيعة هذا الاضطراب وكيف يجب التعامل مع الطفل المصاب به.