بي بي سي إكسترا: ماهي المشاكل التي يواجهها أطفال التوحد في المدارس؟
بي بي سي إكسترا: ماهي المشاكل التي يواجهها أطفال التوحد في المدارس؟
طفل واحد من بين كل مئة طفل مصاب باضطراب التوحد وهذا يعني بالنسبة لكثير من عائلاتهم مشكلات لاعد لها، عليهم مواجهتها وأطفالهم خاصة في المدرسة.
وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد الذي يوافق هذا العام يوم السبت الثاني من إبريل نيسان، قررت منظمة الصحة العالمية توفير نسخة خاصة من برنامجها لتدريب من يقدمون الرعاية لأطفال من ذوي الإعاقات مثل التوحد عبر الإنترنت.
وجود مثل هذه البرامج ضرورية خاصة أن الأطفال بالتوحد يعانون كثيرا في المدارس حيث يفتقد الأساتذة والمدراء الوعي الكافي بطبيعة هذا الاضطراب وكيف يجب التعامل مع الطفل المصاب به.
صباح من الجزائر أم لطفلة في الرابعة عشرة من العمر مصابة بطيف توحد وهديل مرتضى قيطاس مديرة مدرسة ابن سينا الابتدائية في بغداد، تحدثت إليهما بسمة كراشة لاستطلاع تجربة كل واحدة منهما في بلدها ومن زاويتها.